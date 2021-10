Autunno in Tirolo fra distillerie | sigari e trekking in vigna

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Pera. Peperoncino. Bacche di ginepro. Albicocca. Lampone. Mela. Ecco alcuni degli ingredienti per creare distillati d’autore. Il Kufsteinerland, la splendida regione del, invita ad assaggiare (ma anche a partecipare a corsi di distillazione) grappe, liquori, acqueviti. Una vera tradizione tramandata di generazione in generazione, che va indietro nel tempo: 2.500 delle 4.000tirolesi hanno il diritto di distillare dai tempi di Maria Teresa d’Austria. L’è la stagione ideale per visitare il Kufsteinerland, questo spicchio di terra tirolese a circa due ore d’auto da Bolzano, che invita a visite guidate che permettono di capire il grande lavoro che si nasconde dietro la produzione di distillati. Le quattrodella regione di Kufstein rendono la via delle grappe un’esperienza ...

Ultime Notizie dalla rete : Autunno Tirolo

