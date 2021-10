Arrivano i backup crittografati di WhatsApp. Come fare per attivarli (Di venerdì 15 ottobre 2021) Facebook ha aggiunto un ulteriore livello di sicurezza su WhatsApp estendendo la crittografia end-to-end anche ai backup delle chat.... Leggi su dday (Di venerdì 15 ottobre 2021) Facebook ha aggiunto un ulteriore livello di sicurezza suestendendo la crittografia end-to-end anche aidelle chat....

WhatsApp per iOS: nella beta arrivano i backup iCloud crittografati Se la nuova funzione è attiva troverai interruttore 'Backup crittografato end - to - end'. Se ce l'hai e l'hai attivato, puoi disabilitare il backup dell'iPhone per WhatsApp, poiché quello di iCloud ...

WhatsApp: come usare bene il nuovo backup criptato I backup criptati in cloud sono in fase di rilascio per gli utenti WhatsApp: sono una novità importante, ma da maneggiare con estrema cura.

