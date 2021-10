Anche oggi a Trieste i No Green Pass stanno impedendo ai giornalisti di lavorare (Di venerdì 15 ottobre 2021) In data 11 ottobre è già successo e oggi un’altra troupe Rai ha fatto il bis. Anche stavolta i No Green Pass stanno impedendo ad alcuni giornalisti di documentare quello che sta succedendo al porto di Trieste. Il presidio dei portuali davanti al Molo 7 è iniziato, come promesso, questa mattina alle 6. Puntuali, nel corso della mattinata, sono arrivati i No Green Pass a Trieste che negli scorsi giorni si sono organizzati per unirsi allo sciopero portuali. Il prefetto di Trieste ha parlato di circa 6 mila persone che, nel corso della giornata, sono andate aumentando. Portuali e No Green Pass possono essere distinti abbastanza facilmente poiché i primi ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 15 ottobre 2021) In data 11 ottobre è già successo eun’altra troupe Rai ha fatto il bis.stavolta i Noad alcunidi documentare quello che sta succedendo al porto di. Il presidio dei portuali davanti al Molo 7 è iniziato, come promesso, questa mattina alle 6. Puntuali, nel corso della mattinata, sono arrivati i Noche negli scorsi giorni si sono organizzati per unirsi allo sciopero portuali. Il prefetto diha parlato di circa 6 mila persone che, nel corso della giornata, sono andate aumentando. Portuali e Nopossono essere distinti abbastanza facilmente poiché i primi ...

