Ultime Notizie Roma del 14-10-2021 ore 15:10 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale giovedì 14 ottobre Buon pomeriggio dalla stazione al microfono Giuliano Ferrini emergenza covid in apertura quasi tutto il nord Italia con l’eccezione di Veneto Emilia Romagna provincia di Bolzano in verde nella mappa aggiornata su incidenza del coronavirus in Europa a cura del centro per la prevenzione e il controllo delle malattie in Italia Ma anche in Francia e Spagna le aree con bassa incidenza di nuovi contagi sono sempre più numerosi in rosso verso a tutta la Germania le regioni dove la situazione è più seria invece si trovano in Slovenia Romania a parte meridionale della Bulgaria repubbliche baltiche Romania e Bulgaria sono i paesi UE con i tassi di vaccinazione più bassi però quindi del Green pass da domani l’obbligo per tutti i lavoratori di esibire la certificazione verde sulle ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 ottobre 2021)dailynews radiogiornale giovedì 14 ottobre Buon pomeriggio dalla stazione al microfono Giuliano Ferrini emergenza covid in apertura quasi tutto il nord Italia con l’eccezione di Veneto Emiliagna provincia di Bolzano in verde nella mappa aggiornata su incidenza del coronavirus in Europa a cura del centro per la prevenzione e il controllo delle malattie in Italia Ma anche in Francia e Spagna le aree con bassa incidenza di nuovi contagi sono sempre più numerosi in rosso verso a tutta la Germania le regioni dove la situazione è più seria invece si trovano in Sloveniania a parte meridionale della Bulgaria repubbliche baltichenia e Bulgaria sono i paesi UE con i tassi di vaccinazione più bassi però quindi del Green pass da domani l’obbligo per tutti i lavoratori di esibire la certificazione verde sulle ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 929 decessi causati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall'… - marcotravaglio : BALL-OTTAGGI | Ultime notizie dal magico mondo degli esperti [Il mio editoriale di oggi - - fanpage : Entrambi non vaccinati - naples___1926 : RT @VesuvioLive: Casavatore, fucile puntato in faccia dai rapinatori: sabato una festa per il piccolo Antonio - VesuvioLive : Casavatore, fucile puntato in faccia dai rapinatori: sabato una festa per il piccolo Antonio -