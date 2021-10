Tra aprile e giugno, TikTok ha rimosso 81 milioni di video dalla sua piattaforma (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ogni giorno gli utenti di TikTok pubblicano circa 90 milioni di video (oltre 8,1 miliardi nel trimestre aprile-giugno di quest’anno). Non tutti, però, rispettano le regole della policy del social e, per questo motivo, vengono rimossi. Oggi la piattaforma ha pubblicato il suo rapporto sul secondo trimestre del 2021, indicando il numero elevato (ma percentualmente abbastanza irrisorio) di contenuti cancellati. Si parla, solo nel periodo compreso tra aprile e giugno di quest’anno, di oltre 81 milioni di filmati rimossi. Una cifra che può sembrare enorme, ma si tratta dell’1% dei contenuti pubblicati dagli utenti in quel trimestre. LEGGI ANCHE > Nelle live su TikTok sarà possibile silenziare i commentatori molesti «Tra ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ogni giorno gli utenti dipubblicano circa 90di(oltre 8,1 miliardi nel trimestredi quest’anno). Non tutti, però, rispettano le regole della policy del social e, per questo motivo, vengono rimossi. Oggi laha pubblicato il suo rapporto sul secondo trimestre del 2021, indicando il numero elevato (ma percentualmente abbastanza irrisorio) di contenuti cancellati. Si parla, solo nel periodo compreso tradi quest’anno, di oltre 81di filmati rimossi. Una cifra che può sembrare enorme, ma si tratta dell’1% dei contenuti pubblicati dagli utenti in quel trimestre. LEGGI ANCHE > Nelle live susarà possibile silenziare i commentatori molesti «Tra ...

TikTok ha rimosso 81 milioni di video tra aprile e giugno | Giornalettismo

