Sophie Codegoni spoilera nuova concorrente del GF Vip? Ecco chi potrebbe entrare nella Casa (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nelle ultime ore Sophie Codegoni si sarebbe fatta scappare un ghiotto spoiler su un presunto nuovo ingresso nella Casa del GF Vip. Non è certamente da escludere la presenza di nuovi concorrenti pronti ad unirsi agli attuali Vipponi di questa sesta edizione ma adesso sarebbe spuntato anche il possibile nome della (presunta) futura gieffina. Sophie... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nelle ultime oresi sarebbe fatta scappare un ghiotto spoiler su un presunto nuovo ingressodel GF. Non è certamente da escludere la presenza di nuovi concorrenti pronti ad unirsi agli attualiponi di questa sesta edizione ma adesso sarebbe spuntato anche il possibile nome della (presunta) futura gieffina.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - blogtivvu : Sophie Codegoni spoilera nuova concorrente del GF Vip? Ecco chi potrebbe entrare nella Casa #gfvip - andreastoolbox : Stefano Codegoni, il padre di Sophie, contro Matteo Ranieri: L'ha umiliata, lei soffriva non lui… - redazionerumors : #gfvip Per la prima volta dopo mesi di silenzio il padre di #SophieCodegoni, Stefano Codegoni dice la sua in merito… - zazoomblog : Guerra fra troniste: Jessica Antonini attacca Sophie Codegoni - #Guerra #troniste: #Jessica #Antonini -