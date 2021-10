Se anche i Rolling Stones si piegano al politically correct (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Brown Sugar" non è più nelle scalette della band dopo essere finita nel mirino dei politicamente corretto per via del testo e dei riferimenti alla schiavitù Leggi su ilgiornale (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Brown Sugar" non è più nelle scalette della band dopo essere finita nel mirino dei politicamente corretto per via del testo e dei riferimenti alla schiavitù

Ultime Notizie dalla rete : anche Rolling Se anche i Rolling Stones si piegano al politically correct Anche i Rolling Stones , simbolo per antonomasia di ribellione e anticonformismo, sono costretti a piegarsi ai diktat del neomoralismo della correttezza politica. Nella loro longeva carriera artistica ...

