Roger Waters si è sposato con la quinta moglie: “Sono così felice” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roger Waters si è sposato, ed è la quinta volta. Il leggendario bassista dei Pink Floyd lo ha annunciato sui social con una serie di scatti che lo ritraggono felice con la sua nuova moglie. Roger Waters si è sposato “I’m so happy, finally a keeper”, scrive Roger Waters sui social, letteralmente: “Sono così felice, finalmente qualcuno che si occupi di me”. Gli scatti lo mostrano in abiti da cerimonia insieme a Kamilah Chavis. Una novità per il bassista dei Pink Floyd, che in più occasioni è stato paparazzato insieme alla sposa attuale. Roger Waters ha 78 anni ed è la quinta volta che convola a ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021)si è, ed è lavolta. Il leggendario bassista dei Pink Floyd lo ha annunciato sui social con una serie di scatti che lo ritraggonocon la sua nuovasi è“I’m so happy, finally a keeper”, scrivesui social, letteralmente: “, finalmente qualcuno che si occupi di me”. Gli scatti lo mostrano in abiti da cerimonia insieme a Kamilah Chavis. Una novità per il bassista dei Pink Floyd, che in più occasioni è stato paparazzato insieme alla sposa attuale.ha 78 anni ed è lavolta che convola a ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Roger Waters si sposa per la quinta volta a 78 anni. Il post social della star dei Pink Floyd: «Sono così felice» https… - SAonlinemag : @rogerwaters si è sposato - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Roger Waters si sposa per la quinta volta a 78 anni. Il post social della star dei Pink Floyd: «Sono così felice» https… - ilmessaggeroit : Roger Waters si sposa per la quinta volta a 78 anni. Il post social della star dei Pink Floyd: «Sono così felice» - maagnetoo : roger waters che va per gli 80 si è sposato con una che sembra averne 35 lo so che queste cose succedono tutti i gi… -