Reddito di cittadinanza, le date dei pagamenti di ottobre (Di giovedì 14 ottobre 2021) Cambiano le date dei pagamenti del Reddito di cittadinanza anche del mese di ottobre, come già accaduto per i mesi precedenti. Il calendario I beneficiari del Reddito di cittadinanza sono in attesa di novità importanti in merito ad i pagamenti del mese di ottobre, che subiranno delle variazioni, come già accaduto nei mesi precedenti. Le L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 14 ottobre 2021) Cambiano ledeideldianche del mese di, come già accaduto per i mesi precedenti. Il calendario I beneficiari deldisono in attesa di novità importanti in merito ad idel mese di, che subiranno delle variazioni, come già accaduto nei mesi precedenti. Le L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

poliziadistato : Milano, percepivano il reddito di cittadinanza presentando documenti falsi, 50 persone denunciate dalla… - Agenzia_Ansa : Reddito di cittadinanza con documenti falsi, 50 persone denunciate. Sgominata dalla polizia una banda che inviava s… - LegaSalvini : ?? MILANO, I PENDOLARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA VENIVANO DA ROMANIA, AUSTRIA E GERMANIA PER INTASCARLO: 50 DENUNC… - BassoPatrizio : @ilgiornale Perché non direttamente il reddito di cittadinanza? - TonusAldo : RT @LegaSalvini: ++ DALLA ROMANIA A MILANO PER INCASSARE IL REDDITO CITTADINANZA CON DOCUMENTI FALSI: 50 DENUNCIATI ++ -