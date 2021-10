PostePay, pagamenti non autorizzati? Ecco dov’è il problema (Di giovedì 14 ottobre 2021) Molti utenti hanno ravvisato delle uscite mai fatte. Il problema riguarderebbe la carta PostePay. Ecco quanto accaduto. PostePay (AdobeStock)Oggi l’utilizzo di carte ricaricabili per acquisti online è sempre più frequente. Pochissime persone non utilizzano questo metodo mentre la maggior parte sì. Trattandosi di operazioni digitali possono sorgere dei problemi che preoccupano seriamente i consumatori. Ed è quanto accaduto con PostePay, sia Standard che Evolution, ma anche altre carte come N26. Alcune carte ricaricabili stanno avendo dei pesanti problemi e sono stati segnalati al sito lapaginadeglisconti.it. Il problema notato da moltissimi utenti sarebbe quello di addebiti mai fatti ma che vengono aggiunti alle operazioni. Si va da una cifra bassissima fino a ... Leggi su chenews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Molti utenti hanno ravvisato delle uscite mai fatte. Ilriguarderebbe la cartaquanto accaduto.(AdobeStock)Oggi l’utilizzo di carte ricaricabili per acquisti online è sempre più frequente. Pochissime persone non utilizzano questo metodo mentre la maggior parte sì. Trattandosi di operazioni digitali possono sorgere dei problemi che preoccupano seriamente i consumatori. Ed è quanto accaduto con, sia Standard che Evolution, ma anche altre carte come N26. Alcune carte ricaricabili stanno avendo dei pesanti problemi e sono stati segnalati al sito lapaginadeglisconti.it. Ilnotato da moltissimi utenti sarebbe quello di addebiti mai fatti ma che vengono aggiunti alle operazioni. Si va da una cifra bassissima fino a ...

