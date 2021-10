Perché l’eutanasia e non le cure palliative? La riflessione di La Civiltà Cattolica (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un nostro caro è nel suo letto di dolore, da mesi. Non ha prospettive migliori del seguitare a soffrire di più. È giusto infliggergli altri tormenti? Sembra questa la base del grande successo dell’idea di legalizzare l’eutanasia. Di questo tema, divenuto cruciale per le nostre società, italiana e europee, si occupa La Civiltà Cattolica, nel numero in uscita il prossimo sabato. È un testo innovativo e importante, che respinge l’idea eutanasica senza dividerci in buoni e cattivi. Il saggio riconosce che al fondo di molti sì all’eutanasia c’è un’idea di solidarietà, di compassione per chi soffre senza altra speranza che continuare a soffrire, e soffrire ancora di più. Questo riconoscimento forse stupefacente è la riprova di un ragionamento che invita al dialogo, al confronto, al discernimento. Per questo ricorda ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un nostro caro è nel suo letto di dolore, da mesi. Non ha prospettive migliori del seguitare a soffrire di più. È giusto infliggergli altri tormenti? Sembra questa la base del grande successo dell’idea di legalizzare. Di questo tema, divenuto cruciale per le nostre società, italiana e europee, si occupa La, nel numero in uscita il prossimo sabato. È un testo innovativo e importante, che respinge l’idea eutanasica senza dividerci in buoni e cattivi. Il saggio riconosce che al fondo di molti sì alc’è un’idea di solidarietà, di compassione per chi soffre senza altra speranza che continuare a soffrire, e soffrire ancora di più. Questo riconoscimento forse stupefacente è la riprova di un ragionamento che invita al dialogo, al confronto, al discernimento. Per questo ricorda ...

sordva__ : @Signor_Chester @Venere781 @Gaiagioialiber1 Ma perché non la chiedi tu l’eutanasia? State male - giusyoni : RT @Signor_Chester: @Venere781 @Gaiagioialiber1 Loro sono il NEMICO. Fanno il loro (sporco) lavoro. Io resto basito per le persone. Che cre… - nuvolotti : comunque ridendo perche questa era la priorità italiana rispetto al ddl zan la legge sull’eutanasia legale la legal… - Signor_Chester : @Venere781 @Gaiagioialiber1 Loro sono il NEMICO. Fanno il loro (sporco) lavoro. Io resto basito per le persone. Che… - daisyfesta : RT @NicaSchh: Posso dire che schifo? Però la legge per l’eutanasia no perché è immorale Però due persone dello stesso sesso non possono a… -

