Ordine: “Theo positivo, ma vaccinato. Si dice che Rabiot sia un no-vax” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il giornalista Franco Ordine ha parlato della positività di Theo Hernandez con la Francia. Ecco la considerazione su Rabiot possibile no-vax Leggi su pianetamilan (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il giornalista Francoha parlato della positività diHernandez con la Francia. Ecco la considerazione supossibile no-vax

Advertising

PianetaMilan : #Ordine: “#Theo positivo, ma vaccinato. Si dice che #Rabiot sia un no-vax” - marnafa : @FrancescoOrdine sig.ordine ho letto il suo art. su Milanews ma lei come fa a scrivere che sia stato Rabiot a trasm… - junews24com : Ordine sulla vicenda Rabiot: «Non si può mettere in gruppo un no vax» - - infoitsport : Lucas Hernandez, violenze contro l'ex compagna: ordine di cattura in Spagna per il fratello di Theo - infoitsport : Lucas Hernandez, violenze contro l'ex compagna: ordine di cattura in Spagna per il fratello di Theo -