Monster Hunter Rise | le versioni PC e Nintendo Switch si scontrano in un video confronto

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Capcom ha recentemente rivelato che la versione PC disarà in vendita a metà gennaio 2022. Attualmente, per dare ai giocatori un'idea sul gioco, è disponibile una demo gratuita su Steam, in modo che chiunque possa vedere di persona come appare questo nuovo gioco sul proprio computer. Ora, undello YouTuber ElAnalistaDeBits mette ala versione originale del gioco perinsieme a questa nuova per PC, dove si sottolinea che si tratta di un test, quindi il risultato finale può variare da qui fino al suo lancio. Leggi altro...