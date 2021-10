Meret vuole il posto fisso | rinnovo col Napoli non semplice

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Alexed ildi contratto con il, il giocatore chiede garanzie sulla possibilità di giocare da titolare in futuro. Quest’anno la stagione dialera cominciata con una certezza: il portiere titolare sarà. Complice il suo infortunio e le ottime prestazioni di Ospina ha ripreso quota il ballottaggio tra i due portieri del. Attualmente c’è chi è convinto che oramai Spalletti abbia fatto una scelta definitiva trae Ospina. Ecco perché in queste ora la questioneè ritornata a galla. Il ballottaggio con Ospina è oramai evidente e secondo l’agente di, questo non aiuta il calciatore.: ad una ...

Rinnovo, la società azzurra punta sul portiere eblindarlo: spunta la richiesta dell' ex Udinese per la fumata bianca.Scadrà nel 2023 il vincolo in essere con, che nelle intenzioni avrebbe dovuto essere ... l'estremo difensore friulanoessere protagonista e crescere, ma ha bisogno di continuità di impiego ...Alex Meret e il suo procuratore sono stati piuttosto chiari sulla questione rinnovo. Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, l’ex estremo difensore della Spal non vuole vivere l’ennes ...Il portiere del Cagliari, che attualmente è fuori dal giro azzurro in quanto scavalcato da Meret nelle gerarchie, ha fame di riscatto Alessio Cragno proprio non ci sta. Dopo l’esclusione da Euro 2020, ...