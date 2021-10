Maria De Filippi: sapete in cosa è laureata? Incredibile! (Di giovedì 14 ottobre 2021) sapete in cosa è laureata Maria De Filippi? Ecco il titolo di studio di una delle regine indiscusse della tv italiana. In cosa è laureata Maria? (foto: YouTube).Una conduttrice come Maria De Filippi non ha di certo bisogno di presentazioni; regina indiscussa di Mediaset e della televisione italiana, la De Filippi è una vera e propria colonna di Canale 5, avendo ideato programmi dal successo incredibile come C’è posta per te, Amici e Uomini e Donne. Tra gli altri format in cui la De Filippi ha messo il suo zampino anche Tú sí que vales e Temptation Island; insomma, qualsiasi cosa tocchi Maria diventa oro televisivo. Ma ... Leggi su formatonews (Di giovedì 14 ottobre 2021)inDe? Ecco il titolo di studio di una delle regine indiscusse della tv italiana. In? (foto: YouTube).Una conduttrice comeDenon ha di certo bisogno di presentazioni; regina indiscussa di Mediaset e della televisione italiana, la Deè una vera e propria colonna di Canale 5, avendo ideato programmi dal successo incredibile come C’è posta per te, Amici e Uomini e Donne. Tra gli altri format in cui la Deha messo il suo zampino anche Tú sí que vales e Temptation Island; insomma, qualsiasitocchidiventa oro televisivo. Ma ...

Advertising

CronacaSocial : UeD: Maria De Filippi zittisce Tina Cipollari. 'Ora basta'. ???? - Tempo59 : RT @Tempo59: Di cosa ci si puo' lamentare,se per conquistare una donna bisogna andare da Maria de Filippi Consorte di Maurizio il Grande!???? - Tempo59 : Di cosa ci si puo' lamentare,se per conquistare una donna bisogna andare da Maria de Filippi Consorte di Maurizio il Grande!???? - dipendedachi : RT @Cuore__Amaro: Se Maria de Filippi si mettesse alla guida del Grande Fratello avremmo un'edizione talmente memorabile da cancellare tutt… - ostvest : Orcocazzo, stavano in TV più di Maria de Filippi. Ma di che stiamo parlando esattamente? -