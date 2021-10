Mandava: Il Napoli prepara l’affondo per gennaio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Napoli ritorna su Reinildo Mandava, terzino sinistro del Lille e della nazionale del Mozambico. I partenopei lo avevano già cercato in estate quando era sfumato l’assalto ad Emerson Palmieri, ma senza affondare il colpo. Ora le cose potrebbero andare diversamente e avere un lieto fine giàa gennaio dato che il giocatore si libererà a zero avendo il contratto in scadenza nel giugno 2022. Mandava: Perchè interessa al Napoli? Il club partenopeo non ha ancora completamente tappato la falla sulla fascia sinistra della difesa, dove il solo Mario Rui e le non perfette condizioni fisiche di Goulham non lasciano tranquilli. Ecco perchè c’è bisogno di un rinforzo e il classe’94 del Lille rappresenta un’occasione da cogliere al volo. I contatti tra le parti sono ripresi nelle ultime settimane come ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilritorna su Reinildo, terzino sinistro del Lille e della nazionale del Mozambico. I partenopei lo avevano già cercato in estate quando era sfumato l’assalto ad Emerson Palmieri, ma senza affondare il colpo. Ora le cose potrebbero andare diversamente e avere un lieto fine giàadato che il giocatore si libererà a zero avendo il contratto in scadenza nel giugno 2022.: Perchè interessa al? Il club partenopeo non ha ancora completamente tappato la falla sulla fascia sinistra della difesa, dove il solo Mario Rui e le non perfette condizioni fisiche di Goulham non lasciano tranquilli. Ecco perchè c’è bisogno di un rinforzo e il classe’94 del Lille rappresenta un’occasione da cogliere al volo. I contatti tra le parti sono ripresi nelle ultime settimane come ...

