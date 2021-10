Mamma 'no-vax', papà favorevole: giudice ascolta i due minori e permette la loro vaccinazione (Di giovedì 14 ottobre 2021) I due adolescenti "consapevoli dei rischi e dei benefici" volevano "tornare a fare le cose di prima: il cinema, lo sport, le merende. In compagna e in maggiore sicurezza", ora possono vaccinarsi contro il Covid Leggi su rainews (Di giovedì 14 ottobre 2021) I due adolescenti "consapevoli dei rischi e dei benefici" volevano "tornare a fare le cose di prima: il cinema, lo sport, le merende. In compagna e in maggiore sicurezza", ora possono vaccinarsi contro il Covid

Advertising

s_tamburini : Cose ben fatte. La mamma è no-vax, ma il giudice dà ragione al papà: sì al vaccino per i due figli - fede031098 : @andRanaldi @AndreaLongoni7 @perchetendenza Mamma mia, sto combattendo da un bel po' con i no vax qui su Twitter...… - Bizzaalex : RT @LaZizzania: Che la rovina dei figli sono i genitori lo si evince quando l'unico a non partecipare ad una gita di prima liceo che dura q… - LaZizzania : Che la rovina dei figli sono i genitori lo si evince quando l'unico a non partecipare ad una gita di prima liceo ch… - rep_parma : Mamma no vax ma papà a favore, decide il tribunale: a Parma i due figli adolescenti possono vaccinarsi [aggiornamen… -