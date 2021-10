L' Italia è leader in Europa per le esenzioni fiscali ai calciatori stranieri

Advertising

repubblica : No Green Pass, ecco chi c'è dietro la Fisi, il sindacato che blocca l'Italia: 'Leader neofascisti e negazionisti, m… - fanpage : 'È sicuramente violenza e squadrismo, poi la matrice non la conosco', ha detto la leader di Fratelli d'Italia - lucianonobili : “Il M5S è incompatibile con l’Italia e si sta dissolvendo. Conte dovrebbe essere il leader ma non riesce neanche a… - Guissi36575315 : @linoricchiuti @FratellidItalia Che ci fate ora con il greenpass? Landini che canta Bella Ciao mentre 321 lavorator… - haelyn78 : RT @sinfantino: Rc Auto, Italia leader nelle scatole nere ma il mercato è ormai saturo -

Ultime Notizie dalla rete : Italia leader

AGI - Agenzia Italia

'Qui non è una sagra, non è una festa', ha detto iluscente del sindacato dopo un'altra ...dubbi che serpeggiano tra i portuali su come portare avanti una protesta che in tutto il resto d',...Affluenza in calo L' affluenza come nel resto d'è in calo . Alle 19 a Roma città ha votato ... La Storta, Cesano): 8,13% Ballottaggio a Roma, big al voto Puntuale al seggio anche ladi ...(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Tappeto 'verde' per il principe William e la moglie Kate Middleton che questa sera a Londra hanno presentato, in vista della conferenza Cop26, la prima edizione dell'Earthshot ..."Solo una bussola puntata nella direzione della libertà " può offrire "al centrodestra e alla destra, non solo in ...