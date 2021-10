L'Inter tra le vittime preferite di Milinkovic: ora la Lazio ha bisogno di lui (Di giovedì 14 ottobre 2021) Serve la sua firma. Come spesso è accaduto. La Lazio si prepara alla sfida contro l'Inter dell'ex Inzaghi con la consapevolezza che la partita dipenderà dal rendimento dei big. Specie a centrocampo, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 14 ottobre 2021) Serve la sua firma. Come spesso è accaduto. Lasi prepara alla sfida contro l'dell'ex Inzaghi con la consapevolezza che la partita dipenderà dal rendimento dei big. Specie a centrocampo, ...

Advertising

FBiasin : Riassunto delle notizie della settimana tra ipotesi di sauditi all'Inter, nuovi portieri, polemiche su fascisti e non-fascisti: Al-Mirante - Gazzetta_it : Inter, tra gennaio e giugno servono altri 100 milioni. Addio a un altro big - capuanogio : L’#Inter spenderà 100mila euro per portare a Roma gli argentini nella notte tra venerdì e sabato d i cileni (che co… - Il_Populista_ : RT @EmanueleNovizio: Per caso è scoppiato un focolaio tra i manifestanti di Trieste? E di quelli di Genova? e di Napoli? e del concerto di… - TitiRode : RT @EmanueleNovizio: Per caso è scoppiato un focolaio tra i manifestanti di Trieste? E di quelli di Genova? e di Napoli? e del concerto di… -