L’attrice de Il Segreto è completamente diversa | nella soap il suo addio ha amareggiato i telespettatori

Leggi su sologossip

(Di giovedì 14 ottobre 2021) In questo scattode Ilil suoè arrivato all’improvviso. Non è affatto difficile riconoscerein questo scatto social. Ve l’abbiamo già accennato, l’abbiamo tanto amata ed apprezzataopera spagnola Il. La telenovela ci ha tenuto compagnia per ben 8 anni e 12 L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.