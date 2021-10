Green Prix a Maserati per il motore Nettuno della MC20 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Maserati premiata con il Green Prix di No Smog Mobility per il “Made in Italy”, per avere disegnato, progettato e realizzato il nuovo motore “Nettuno” che equipaggerà la MC20. col/tvi/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 ottobre 2021)premiata con ildi No Smog Mobility per il “Made in Italy”, per avere disegnato, progettato e realizzato il nuovo” che equipaggerà la. col/tvi/mrv su Il CorriereCittà.

Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Ford premiata con i Green Prix per la Mustang Mach-E 100% elettrica - - blogsicilia : #notizie #sicilia Ford premiata con i Green Prix per la Mustang Mach-E 100% elettrica - - blogsicilia : #notizie #sicilia A Bosch il Green Prix per lo sviluppo tecnologie a zero emissioni - - blogsicilia : #notizie #sicilia Green Prix a Maserati per il motore Nettuno della MC20 - - CorriereCitta : A Bosch il Green Prix per lo sviluppo tecnologie a zero emissioni -