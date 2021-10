Green pass, salta un paletto per i datori di lavoro: niente limite di 48 ore per le verifiche sui dipendenti (Di giovedì 14 ottobre 2021) I datori di lavoro, sia pubblici sia privati, potranno chiedere in anticipo ai dipendenti se sono in possesso del Green pass. La richiesta potrà avvenire in base alle esigenze organizzative – come ad esempio per le attività su turni -, senza limiti di tempo. salta quindi dal testo finale del Dpcm con le linee guida sulle verifiche del Green pass sul lavoro, pubblicato sul sito di Palazzo Chigi, la previsione del limite di 48 ore di anticipo entro cui chiedere la verifica del certificato. La norma prevedeva la possibilità per i datori di lavoro di effettuare il controllo in questione in anticipo, ma non più di 48 prima dall’orario di entrata in servizio del lavoratore ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 ottobre 2021) Idi, sia pubblici sia privati, potranno chiedere in anticipo aise sono in possesso del. La richiesta potrà avvenire in base alle esigenze organizzative – come ad esempio per le attività su turni -, senza limiti di tempo.quindi dal testo finale del Dpcm con le linee guida sulledelsul, pubblicato sul sito di Palazzo Chigi, la previsione deldi 48 ore di anticipo entro cui chiedere la verifica del certificato. La norma prevedeva la possibilità per ididi effettuare il controllo in questione in anticipo, ma non più di 48 prima dall’orario di entrata in servizio del lavoratore ...

