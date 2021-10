Grande Fratello Vip | Sophie fa uno spoiler su chi sarà una nuova concorrente

(Di giovedì 14 ottobre 2021) AlVip molto probabilmente entreranno dei nuovi concorrenti ed oltre Valentina Nulli Augusti un’altra celebrità che potrebbe varcare la porta rossa potrebbe essere Antonella Fiordelisi. Parola diCodegoni. La gieffina, infatti, parlando con i suoi coinquilini di eventuali nuovi ingressi, haato il nome di Antonella sapendo probabilmente che ha sostenuto il provino e che le è andato bene. Un’altra pedina di Corona dovrebbe entrare a breve in questo cast, Antonella Fiordalisi l’ex di Chiofalo #gfvip pic.twitter.com/iU0lYjfmdG — cconfundus (@cconfundus) October 12, 2021Vip, Antonella Fiordelisi nel cast? Antonella Fiordelisi in tempi non sospetti si era già candidata per partecipare alVip. ...

Nella Casa delVip , Giucas Casella , uno dei concorrenti più amati dagli spettatori del reality, si è spesso dilettato nel racconto di suoi fatti privati. Nelle passate ore, ha deciso di raccontare ...Giucas Casella e Miriana Trevisan si sono dilettati in una seduta spiritica notturna, coinvolgendo alcuni inquilini delVip . Tra rivelazioni sull'amore, sul futuro e passaggi di energia celestiali, i due gieffini sono finiti nell'occhio del ciclone. Non tutti, infatti, hanno apprezzato il siparietto. ...Tutto pronto per la puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda il 15 ottobre 2021 e purtroppo ci saranno ancora le sorprese! Sono la parte più odiosa del programma, soprattutto per l’utilizzo che se ne ...Giucas Casella e Miriana Trevisan si sono dilettati in una seduta spiritica notturna, coinvolgendo alcuni inquilini del Grande Fratello Vip. Tra rivelazioni sull’amore, sul futuro e passaggi di energi ...