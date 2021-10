GF Vip | Raffaella Fico una furia contro Soleil | “Poteva sfregiarmi lanciando quel bicchiere”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Nuova lite al Grande Fratello Vip 6 Ennesima discussione nella casa più spiata d’Italia. Per l’ennesima volta le protagonista di questa lite sono stateSorge. Tutto è partito dagli autori del Grande Fratello Vip 6 che hanno lanciato una sfida agli inquilini. In pratica, quando suonerà una sirena i concorrenti del L'articolo proviene da KontroKultura.

Al Grande Fratello6 è scoppiata una nuova lite traFico e Soleil Sorge : questa volta il pomo della discordia è stato un bicchiere, appoggiato con troppa veemenza dalla Sorge su un tavolo durante un gioco ...Grazie al suo gesto, potremmo farci davvero molto male." Dopo questa ennesima ottima performance di drama queen, direi che votare per eliminareFico dal GFsarebbe pura follia. Gli ...Raffaella Fico contro Soleil Sorge. Raffaella Fico ha perso la pazienza accusando Soleil Sorge per il gesto del bicchiere che si sarebbe potuto rompere causando dei danni. Il gesto, secondo Raffaella ...E nel momento in cui questa sirena è riecheggiata nella Casa, Soleil Sorge, prima di correre nel giardino, ha sbattuto violentemente un bicchiere sul tavolo, dove c’erano Katia Ricciarelli, Sophie Cod ...