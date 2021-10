Contro il Green pass scioperano anche i docenti universitari. L’elenco con Barbero si allunga: ora sono più di 1.000 (Di giovedì 14 ottobre 2021) anche i professori universitari Contro le discriminazioni generate dal decreto sul Green pass. In più di mille hanno firmato un appello per aderire «convintamente» allo sciopero generale di domani 15 ottobre, per dire No: «all’imposizione del lasciapassare verde». Tra i possibili aderenti allo sciopero ci dovrebbe essere anche Alessandro Barbero, storico e professore all’Università di Torino, che più volte si è espresso Contro l’obbligo di certificazione nelle aule universitarie e che qualche settimana ha spiegato di essere preoccupato per l’entrata in vigore del Green pass su tutti i luoghi di lavoro. NelL’elenco anche Francesco Benozzo, professore ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 ottobre 2021)i professorile discriminazioni generate dal decreto sul. In più di mille hanno firmato un appello per aderire «convintamente» allo sciopero generale di domani 15 ottobre, per dire No: «all’imposizione del lasciaare verde». Tra i possibili aderenti allo sciopero ci dovrebbe essereAlessandro, storico e professore all’Università di Torino, che più volte si è espressol’obbligo di certificazione nelle aulee e che qualche settimana ha spiegato di essere preoccupato per l’entrata in vigore delsu tutti i luoghi di lavoro. NelFrancesco Benozzo, professore ...

Ultime Notizie dalla rete : Contro Green Giletti vs Liccione, video lite su scontri a Roma/ 'Da Tso! Mi prende per il cu*o?' Furiosa lite in diretta a " Non è l'Arena " tra il conduttore Massimo Giletti e il No green pass Marco Liccione , esponente di " Variante Torinese ". La tensione è cresciuta quando si è ...che va contro ...

Presidio antifascista a Mirandola venerdì 15 ottobre In risposta alle violenze contro la sede della Cgil nazionale lo scorso 9 ottobre da parte del movimento No Green Pass e Forza Nuova, è stato organizzato per domani pomeriggio venerdì 15 ottobre dalla Cgil di Mirandola insieme ...

Green pass, Bombardieri: no del governo alla richiesta di far slittare l'obbligo al 30 ottobre Rai News Green Pass. Nencini, docenti universitari protestano per quale libertà? Sì, la libertà di dare un calcio nel culo alla sicurezza e alla tutela della salute. Peggio di chi 100 anni fa sciopero’ contro l’ora legale”. Così in un post il senatore del Psi, Riccardo Nencini.

Green pass, Famulari: "Porto Trieste non sia ostaggio di nessuno" “Ognuno è libero di scegliere e anche di scioperare ma non possiamo accettare che pochi vogliano imporre la propria idea ai danni di tutti gli altri: il porto di Trieste non può essere ostaggio di nes ...

