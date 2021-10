Cecilia Rodriguez | la “farfallina” è in primo piano! Un sogno

Leggi su formatonews

(Di giovedì 14 ottobre 2021)si mostra solamente in intimo con la ‘’ inpiano: la showgirl argentina è un concentrato di sensualità. La Chechu infiamma il web (Foto: Instagram).Seguendo le orme della sorella Belen,ha spopolato in questi ultimi anni scrollandosi definitivamente di dosso l’ombra della più grande delle sorelle. Classe ’90, la modella argentina ha preso parte a vari reality show del nostro paese, compresi L’Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip; la sua carriera sia come modella che come showgirl è continuamente in ascesa e, seguitissima sui social, non smette mai di evidenziare quanto sia sensuale., scatto da urlo in Senza veli con la ‘’ in ...