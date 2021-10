Calciomercato Juventus, addio Rabiot: suggestione scambio in Francia (Di giovedì 14 ottobre 2021) La Juventus continua a lavorare in ottica futura tra acquisti e cessioni da urlo: possibile addio per il centrocampista Adrien Rabiot, lo scambio La Juventus continua a monitorare attentamente il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lacontinua a lavorare in ottica futura tra acquisti e cessioni da urlo: possibileper il centrocampista Adrien, loLacontinua a monitorare attentamente il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

GiovaAlbanese : Se ci saranno le condizioni, la #Juventus lavorerà nelle prossime sessioni di #calciomercato per centrare due obiet… - DiMarzio : #Juventus-#Dybala: il rinnovo è sempre più vicino. Resta da trovare l'accordo sui bonus: la situazione - GiovaAlbanese : #Vlahovic ha un contratto con la #Fiorentina fino al 30 giugno 2023, dunque la prossima estate avrebbe un valore de… - calciomercato_m : MERCATO - Juventus, per il centrocampo obiettivo Tchouameni, in quota sempre vivo il ritorno di Pogba - Fa_Tarantino : RT @calciomercatoit: ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus, per il centrocampo obiettivo Tchouameni. In quota sempre vivo il ritorno di Pogba In quota, riferisce Agipronews, è sempre vivo il sogno Paul Pogba : il francese, attualmente in forza al Manchester United, è rimasto legato alla Juventus tanto che, al termine della semifinale di ...

Calciomercato Juventus, dalla Francia - Il sostituto di Mbappe è 'italiano' Calciomercato Juventus, dalla Francia la bomba inaspettata. Il sostituto in caso di addio di Mbappe sarebbe un bomber della Serie A. Calciomercato Juventus, dalla Francia, esattamente dal portale '...

Calciomercato Juve, Van der Sar consiglia: «Quel 2002 sembra Pogba» Juventus News 24 Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Si chiude a parametro zero LEGGI ANCHE >>> Dybala contro Zaniolo | La Juventus vuole il confronto tra “diez”. La Juventus è dunque avvisata. Il Barcellona vuole Romagnoli. Si era parlato di Romagnoli in ottica Juventus per il n ...

Calciomercato Juve: individuato il possibile erede di Cuadrado I bianconeri e il Milan starebbero valutando l’ingaggio del 29enne che alla Juve potrebbe diventare l’erede di Cuadrado (che comunque sta per rinnovare) a destra. Il club bianconero valuta il profilo ...

In quota, riferisce Agipronews, è sempre vivo il sogno Paul Pogba : il francese, attualmente in forza al Manchester United, è rimasto legato allatanto che, al termine della semifinale di ..., dalla Francia la bomba inaspettata. Il sostituto in caso di addio di Mbappe sarebbe un bomber della Serie A., dalla Francia, esattamente dal portale '...LEGGI ANCHE >>> Dybala contro Zaniolo | La Juventus vuole il confronto tra “diez”. La Juventus è dunque avvisata. Il Barcellona vuole Romagnoli. Si era parlato di Romagnoli in ottica Juventus per il n ...I bianconeri e il Milan starebbero valutando l’ingaggio del 29enne che alla Juve potrebbe diventare l’erede di Cuadrado (che comunque sta per rinnovare) a destra. Il club bianconero valuta il profilo ...