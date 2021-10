Cagliari, recuperato Ceppitelli (Di giovedì 14 ottobre 2021) Cagliari - Arrivano buone notizie dall'infermeria del Cagliari . Nella seduta di lavoro del giovaedì Walter Mazzarri ha potuto contare anche su Luca Ceppitelli , che dovrebbe aver smaltito ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 14 ottobre 2021)- Arrivano buone notizie dall'infermeria del. Nella seduta di lavoro del giovaedì Walter Mazzarri ha potuto contare anche su Luca, che dovrebbe aver smaltito ...

Advertising

sportli26181512 : Cagliari, recuperato Ceppitelli: Buone notizie per Mazzarri: il difensore ha svolto tutta le seduta insieme ai comp… - secesecs : ?? Vero che Lorenzetti non farà giocare titolare alemich? Perché domenica scorsa a Cagliari lho visto stremato e non… - SampNews24 : #Sampdoria, tutto su #Gabbiadini: può partire da titolare? D’Aversa spera - clubdoria46 : #Sampdoria, #Torregrossa recuperato: per #Cagliari attacco al completo? #samp -