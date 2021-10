Anteprima mondiale Tartufo Bianco 2021: boom da novembre e prezzi in calo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma– Per il Tartufo Bianco quella di quest’anno sarà una stagione complessa, ma che metterà comunque al riparo quantità e qualità del pregiato Made in Italy, tanto apprezzato sul mercato nazionale, ma soprattutto in quello estero che solitamente assicura il 70% della domanda, trainata da Cina, Giappone, Dubai e Usa. Sot-to shock per i continui fenomeni atmosferici avversi, come la lunga siccità, il settore, che oggi vale oltre 500 milioni di euro e vede in campo più di 200 mila raccoglitori, dovrà continuare a destreggiarsi con una non nuova instabilità di prezzi e offerta, passando da un avvio di stagione scarso e con pepite piccole, al boom previsto per novembre con buoni livelli di crescita per cavatori, acquirenti e consumatori. I prezzi, potranno, quindi, oscillare tra 4.500 ai ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma– Per ilquella di quest’anno sarà una stagione complessa, ma che metterà comunque al riparo quantità e qualità del pregiato Made in Italy, tanto apprezzato sul mercato nazionale, ma soprattutto in quello estero che solitamente assicura il 70% della domanda, trainata da Cina, Giappone, Dubai e Usa. Sot-to shock per i continui fenomeni atmosferici avversi, come la lunga siccità, il settore, che oggi vale oltre 500 milioni di euro e vede in campo più di 200 mila raccoglitori, dovrà continuare a destreggiarsi con una non nuova instabilità die offerta, passando da un avvio di stagione scarso e con pepite piccole, alprevisto percon buoni livelli di crescita per cavatori, acquirenti e consumatori. I, potranno, quindi, oscillare tra 4.500 ai ...

