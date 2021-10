Alessia Marcuzzi potrebbe tornare a Mediaset: la proposta della rete (Di giovedì 14 ottobre 2021) Alessia Marcuzzi potrebbe tornare a Mediaset: è questa l’ultima indiscrezione che sta circolando in merito al futuro televisivo della conduttrice. Solo qualche settimana fa Nicola Savino, che attualmente è al timone dello show di successo Le Iene, in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni aveva rilasciato delle dichiarazioni che avevano suscitato molta curiosità. E che oggi potrebbero trovare riscontro. Alessia Marcuzzi, l’ipotesi di un ritorno a Mediaset Dopo 25 anni di attività, l’addio a Mediaset di Alessia Marcuzzi ha colpito tutti come un fulmine a ciel sereno: l’annuncio era arrivato questa estate all’improvviso, lasciando di stucco i fan più affezionati. Come ... Leggi su dilei (Di giovedì 14 ottobre 2021): è questa l’ultima indiscrezione che sta circolando in merito al futuro televisivoconduttrice. Solo qualche settimana fa Nicola Savino, che attualmente è al timone dello show di successo Le Iene, in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni aveva rilasciato delle dichiarazioni che avevano suscitato molta curiosità. E che oggiro trovare riscontro., l’ipotesi di un ritorno aDopo 25 anni di attività, l’addio adiha colpito tutti come un fulmine a ciel sereno: l’annuncio era arrivato questa estate all’improvviso, lasciando di stucco i fan più affezionati. Come ...

