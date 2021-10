A O R N “San Pio” | H – Open Day dedicata alla salute delle ossa

Leggi su anteprima24

Benevento – L'A.O.R.N. "San Pio", guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, in occasione della Giornata Mondiale dell'Osteoporosi, che si tiene il 20 ottobre, aderiscesesta edizione dell'(H) –Day dedicato, promosso dFondazione Onda – Osservatorio Nazionale sulladella donna e di genere. Il nosocomio sannita, già premiato con un Bollino Rosa per la cura e l'attenzione al genere femminile, nella predetta giornata metterà a disposizionedonne servizi clinico-diagnostici assolutamente gratuiti, screening per l'osteoporosi e materiale informativo sulla cura e la prevenzione dell'osteoporosi. L'osteoporosi è una patologia silente del ...