Uomini e donne, caos in studio: Gemma Galgani contro Gianni Sperti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gemma Galgani si scaglia contro l’opinionista Gianni Sperti: caos nello studio di Uomini e donne per la reazione della dama. Nuovi attacchi alla Galgani, che sbotta.Ancora polemiche per quanto riguarda il trono over di Uomini e donne. Mentre Ida ha rotto con Marcello e Biagio viene ancora una volta accusato dai due opinionisti in studio, torna al centro della scena anche Gemma Galgani, una delle dame più longeve del programma. Da tantissimi anni ormai Gemma fa parte del parterre femminile di Uomini e donne, ancora alla ricerca dell’amore dopo le varie frequentazioni ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 13 ottobre 2021)si scaglial’opinionistanellodiper la reazione della dama. Nuovi attacchi alla, che sbotta.Ancora polemiche per quanto riguarda il trono over di. Mentre Ida ha rotto con Marcello e Biagio viene ancora una volta accusato dai due opinionisti in, torna al centro della scena anche, una delle dame più longeve del programma. Da tantissimi anni ormaifa parte del parterre femminile di, ancora alla ricerca dell’amore dopo le varie frequentazioni ...

