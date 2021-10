Televisione in lutto, si è spento a soli 59 anni. Lottava da tempo contro la malattia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La notizia è arrivata poco fa in occasione dell’edizione serale del TG5, il telegiornale che lo aveva fatto conoscere ed apprezzare. La carriera del giornalista nella squadra del TG5 era iniziata ben trent’anni fa, nel 1992, quando la testata è stata fondata. A Mediaset è stato conduttore ma anche caporedattore. Il suo volto era ormai divenuto conosciuto al pubblico della rete, che in questi minuti sta manifestando il proprio cordoglio alla famiglia di attraverso numerosi messaggi pubblicati sui social network. “Se ne è andato a 59 anni dopo una lunga malattia il nostro collega e amico Gianluigi Gualtieri, uno tra i primi a far parte della squadra del Tg5 nel 1992, quasi trent’anni fa. Caporedattore, conduttore, Gianluigi era soprattutto un uomo e un giornalista perbene vulcanico, ironico e generoso”. Il ricordo del ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La notizia è arrivata poco fa in occasione dell’edizione serale del TG5, il telegiornale che lo aveva fatto conoscere ed apprezzare. La carriera del giornalista nella squadra del TG5 era iniziata ben trent’fa, nel 1992, quando la testata è stata fondata. A Mediaset è stato conduttore ma anche caporedattore. Il suo volto era ormai divenuto conosciuto al pubblico della rete, che in questi minuti sta manifestando il proprio cordoglio alla famiglia di attraverso numerosi messaggi pubblicati sui social network. “Se ne è andato a 59dopo una lungail nostro collega e amico Gianluigi Gualtieri, uno tra i primi a far parte della squadra del Tg5 nel 1992, quasi trent’fa. Caporedattore, conduttore, Gianluigi era soprattutto un uomo e un giornalista perbene vulcanico, ironico e generoso”. Il ricordo del ...

