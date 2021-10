Sciopero No Green pass, dopo i portuali anche gli autisti Tir. Trieste: «Sarà venerdì nero, stop anche in altre città» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I porti, la logistica, il trasporto delle merci: il primo giorno con l'obbligo del Green pass in tutti i luoghi di lavoro potrebbe diventare anche il primo del grande caos, con l'Italia... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I porti, la logistica, il trasporto delle merci: il primo giorno con l'obbligo delin tutti i luoghi di lavoro potrebbe diventareil primo del grande caos, con l'Italia...

Advertising

repubblica : Sciopero no Green Pass, la protesta dei lavoratori portuali si allarga: da Trieste a Genova, a Gioia Tauro - Corriere : Green pass, autotrasportatori e portuali in sciopero: «Venerdì blocchiamo il Paese» - Corriere : Sciopero no green pass, i portuali di Trieste: «Venerdì blocchi anche in altre città».... - pier2856 : RT @paolo_gibilisco: I docenti universitari contro il “green pass” aderiscono allo sciopero generale di venerdì 15 ottobre 2021. https://t.… - MaidenVojage : RT @Iperbole_: I no green pass: 'Sciopero generale ad oltranza da venerdì, nessuno di noi andrà al lavoro'. Forse perché senza green pass… -