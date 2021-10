Sangiovanni diventa attore? Ecco la verità

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il cantantedopo il grande successo nel campo musicale è pronto a sbarcare al cinema con una grande novitàdebutta al cinemaPossiamo definire il giovane cantautore un vero talento.dopo il grande successo ad Amici e dopo aver scalato tutte le hit durante l’estate è pronto a sorprendere i propri fan con una grande novità. L’artista, infatti, vuole debuttare come. A lanciare l’indiscrezione, il settimanale Vero. A quanto pare, come riporta il noto giornale, nel futuro del fidanzato di Giulia Stabile non ci sarebbe solo la musica ma pure la recitazione. Leggi anche –> Vasco Rossi: figlio condannato per omissione di soccorso,lapronto a debuttare al ...