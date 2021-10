No Green pass Roma, pm: “In scontri usati bastoni e spranghe ferro” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Manifestazione No Green pass di Roma, “bastoni, spranghe di ferro e altri oggetti atti ad offendere” sono stati utilizzati negli scontri avvenuti nel corso della protesta di sabato scorso. E’ quanto emerge dalla richiesta di convalida dell’arresto che la Procura di Roma ha avanzato nei confronti dei sei arrestati a cui viene contestata la resistenza e minaccia pluriaggravata a pubblico ufficiale in concorso e devastazione. Si tratta dei leader di Forza Nuova Giuliano Castellino e Roberto Fiore, del leader del gruppo ‘Io apro’ Biagio passaro, di Luigi Aronica, ex Nar, di Pamela Testa, di Salvatore Lubrano che domani compariranno davanti al gip per l’interrogatorio di convalida. L’atto istruttorio avverrà in videoconferenza. Nel capo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Manifestazione Nodi, “die altri oggetti atti ad offendere” sono stati utilizzati negliavvenuti nel corso della protesta di sabato scorso. E’ quanto emerge dalla richiesta di convalida dell’arresto che la Procura diha avanzato nei confronti dei sei arrestati a cui viene contestata la resistenza e minaccia pluriaggravata a pubblico ufficiale in concorso e devastazione. Si tratta dei leader di Forza Nuova Giuliano Castellino e Roberto Fiore, del leader del gruppo ‘Io apro’ Biagioaro, di Luigi Aronica, ex Nar, di Pamela Testa, di Salvatore Lubrano che domani compariranno davanti al gip per l’interrogatorio di convalida. L’atto istruttorio avverrà in videoconferenza. Nel capo ...

