No Green Pass, chi sono e cosa vogliono i portuali di Trieste (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I lavoratori dello scalo giuliano sono in prima fila nelle proteste contro l’obbligo della carta verde nei luoghi di lavoro. La loro mobilitazione potrebbe allargarsi ad altri porti in Italia. E anche per questo vengono salutati come eroi da tutta la galassia no vax Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I lavoratori dello scalo giulianoin prima fila nelle proteste contro l’obbligo della carta verde nei luoghi di lavoro. La loro mobilitazione potrebbe allargarsi ad altri porti in Italia. E anche per questo vengono salutati come eroi da tutta la galassia no vax

Advertising

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - borghi_claudio : Le cose al Senato si fanno interessanti. Il miglior emendamento per risolvere la questione suggerisco che sia uno:… - JUVENTUS_LIFE11 : RT @Smartitina: No Green pass: Riflessioni su Costituzione, diritti, biopolitica, bioetica. Pro Green pass: Vaccinatevi e basta, se vi vac… - kenakkaman : RT @fuoridalcorotv: Green pass, arriva l'obbligo per lavorare: si rischia il caos? #Fuoridalcoro -