Milan, Maignan rientra tra due mesi e mezzo: tornerà in campo soltanto nel 2022 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Arriva il comunicato del Milan sulle condizioni di Mike Maignan e le notizie non sono positive. Il portiere, che si è operato quest’oggi per la ricostruzione di un legamento del polso, con intervento perfettamente riuscito, potrà rientrare soltanto tra 10 settimane, vale a dire due settimane e mezzo, e dunque soltanto nel 2022 dopo la sosta natalizia della Serie A. Al suo posto ingaggiato lo svincolato Mirante. Questa la nota ufficiale: “Maignan è stato sottoposto ad un esame artroscopico che ha evidenziato la lesione di un legamento del polso sinistro che è stata riparata. E’ stata inoltre posizionata una vite percutanea nello scafoide per una sofferenza vascolare. L’intervento, eseguito nella clinica La Madonnina, dal dottor Loris Pegoli alla ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Arriva il comunicato delsulle condizioni di Mikee le notizie non sono positive. Il portiere, che si è operato quest’oggi per la ricostruzione di un legamento del polso, con intervento perfettamente riuscito, potràretra 10 settimane, vale a dire due settimane e, e dunqueneldopo la sosta natalizia della Serie A. Al suo posto ingaggiato lo svincolato Mirante. Questa la nota ufficiale: “è stato sottoposto ad un esame artroscopico che ha evidenziato la lesione di un legamento del polso sinistro che è stata riparata. E’ stata inoltre posizionata una vite percutanea nello scafoide per una sofferenza vascolare. L’intervento, eseguito nella clinica La Madonnina, dal dottor Loris Pegoli alla ...

