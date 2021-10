L' Eredità | Tiziana Simiani colpisce ancora e fa il bis con il bronzo

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Continuano i festeggiamenti a L'con la nuova e incredibile campionessa. La ragazza, dopo lo strepitoso trionfo nella sfida precedente, si è ripresentata più determinata che mai e con la speranza di riuscire a fare il bis. Arrivare fino in fondo è stato un percorso intenso per la campionessa che ha dovuto superare vari ostacoli. Alla fine, grazie al suo acume, è riuscita a lasciare Flavio Insinna a bocca aperta intascando un'altra bella vincita! L', le due campionesse al Triello con la new entry Roberta A giocare con Flavio Insinna nella puntata di mercoledì 13 ottobre 2021, oltre alle due campionesse Francesca e, sono stati Roberta, Fabio, Pamela, Nicola e Luigi. Tra questi sette sfidanti, solo in tre sono riusciti ad accedere al Triello: Francesca, ...

Partendo dai cinque indizi elencati nella foto in alto, la campionessaa L'ha dato 'NONNA' come risposta, parola che si è rivelata essere corretta, come Flavio Insinna è stato ben ...Qui, il campione della giornata, deve indovinare una parola attraverso le "parole indizio" per vincere come. 1 - - > LIVORNO - Un'avvincente serata all'ha visto come protagonista la ...