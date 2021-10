Leasys annuncia la propria strategia di elettrificazione

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Completamente elettrico, flessibile e rispettoso dell'ambiente. Si presenta cosi' il futuro prossimo della mobilita' targata, leader del noleggio a lungo termine in Italia e tra i primi in ...

... brand Stellantis e controllata di FCA Bank,la sua strategia di elettrificazione e il piano di sviluppo per i prossimi anni. In particolare, entro il 2024 la flotta short term di...verso una flotta di sole elettriche o ibride plug - in. La società torinese (gruppo Stellantis)la strategia di elettrificazione per i prossimi anni.: 500 mila auto e 3 mila punti di ricarica In particolare, entro il 2024 la flotta short term disarà composta al 75% da ...Completamente elettrico, flessibile e rispettoso dell'ambiente. Si presenta così il futuro prossimo della mobilità targata Leasys, leader del noleggio a ...Annunciata strategia elettrificazione societa' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 ott - Leasys, brand Stellantis e controllata di Fca Bank (joint venture paritetica tra Stellantis e Credit Ag ...