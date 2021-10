Advertising

fainformazione : KKM Group a TTG Travel Experience con nuovi progetti per le agenzie di viaggio KKM Group partecipa a TTG Travel Ex… - fainfoeconomia : KKM Group a TTG Travel Experience con nuovi progetti per le agenzie di viaggio KKM Group partecipa a TTG Travel Ex… - webcomunicati : KKM Group a TTG Travel Experience con nuovi progetti per le agenzie di viaggio -

Ultime Notizie dalla rete : KKM Group

GuidaViaggi

... ente del turismo della regione di Bruxelles Capitale, basata sullo sviluppo di pacchetti a tema a marchio Enjoy Destinations, tour operator di. "Bruxelles è una città inaspettatamente ...... nei box e nelle altre location coinvolte,, concessionario in esclusiva per l'Italia dei pacchetti Formula 1 Experiences, ha ripreso a dialogare con aziende e agenzie di viaggio che tornano ...KKM Group partecipa a TTG Travel Experience per presentare l’evoluzione del progetto “Collegati per Vincere”, arricchito di nuove opportunità per agenzie e operatori MICE. Oltre alle consolidate partn ...Sono diverse le novità in casa Kkm Group a partire dall’evoluzione del progetto “Collegati per Vincere”, con nuove opportunità per adv e Mice ...