Indian Wells | finisce la corsa di Fognini | cede a Tsitsipas in 3 set

Advertising

SkySport : #IndianWells, ora #Berrettini su Sky per raggiungere #Sinner agli ottavi. Segui il LIVE #SkySport #SkyTennis… - WeAreTennisITA : Super Paolini ?????? Dopo 2 ore e 50 minuti di gioco è Jasmine a vincere il match contro Mertens, ci riesce per 3-6 6… - RSIsport : ??A Indian Wells continuano a cadere le teste di serie del tabellone femminile, tra gli uomini bene Zverev e Tsitsip… - cjmimun : TENNIS: INDIAN WELLS, BERRETTINI FUORI AL 3° TURNO CONTRO FRITZ - ansacalciosport : Tennis: Indian Wells; Medvedev è l'uomo da battere. L'Italia punta sui suoi assi Berrettini e Sinner | #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Indian Wells

CASI IN CUI SINNER ENTREREBBE IN TOP 10 All'azzurro potrebbe non bastare la vittoria nel torneo per scavalcare Ruud, qualora il finalista perdente fosse proprio il norvegese , ma la circostanza lo ...PROGRAMMA FRITZ - SINNER ATP MASTERS 1000Mercoledì 13 ottobre Stadium 2 Dalle ore 20.00 italiane (19) Aslan Karatsev VS (8) Hubert Hurkacz Tommy Paul VS (21) Cameron Norrie (31) Taylor ...Tra gli otto incontri previsti oggi in singolare è in programma anche quello tra la testa di serie numero 10, l’azzurro Jannik Sinner, e la numero 31, lo statunitense Taylor Fritz, che sarà il terzo a ...Il WTA 1000 di Indian Wells continua a sorprendere, infatti dopo l'eliminazione della testa di serie numero uno, l'avventura di altre tre favorite è finita già agli ottavi di finale. La numero 2 del t ...