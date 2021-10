Il coming out dell’arbitro Adcock, aspettando che ne arrivino altri (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un piccolo grande passo, un segnale per il futuro. L’arbitro inglese James Adcock ha fatto coming out. Scelta coraggiosa, in un mondo ipocrita come quello del calcio. «Sono gay, lo sanno tutti: colleghi e calciatori. È ora di ribadirlo. In molti si sono detti orgogliosi di me, la verità è che ci sono ancora tante barriere da abbattere». Adcock ha 37 anni, una solida carriera che l’ha visto arbitrare più di 500 partite, attualmente dirige gli incontri della Championship inglese (la nostra Serie B) ed è spesso designato come quarto uomo in Premier League. Insomma: è un arbitro emergente, proiettato verso un futuro da protagonista. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un piccolo grande passo, un segnale per il futuro. L’arbitro inglese James Adcock ha fatto coming out. Scelta coraggiosa, in un mondo ipocrita come quello del calcio. «Sono gay, lo sanno tutti: colleghi e calciatori. È ora di ribadirlo. In molti si sono detti orgogliosi di me, la verità è che ci sono ancora tante barriere da abbattere». Adcock ha 37 anni, una solida carriera che l’ha visto arbitrare più di 500 partite, attualmente dirige gli incontri della Championship inglese (la nostra Serie B) ed è spesso designato come quarto uomo in Premier League. Insomma: è un arbitro emergente, proiettato verso un futuro da protagonista.

