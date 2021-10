Honda Sensing 360 | sistema omni - direzionale per la guida assistita e la sicurezza

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Honda Sensing

Motorionline

360 è il sistema omni - direzionale per la guida assistita e la sicurezza che elimina gli angoli ciechi intorno al veicolo e contribuisce a evitare le collisioni riducendo la fatica ...l'avanzamento del notodiche ora sfrutta cinque unità radar e le onde millimetriche per poter tenere sotto controllo i rischi d'impatto che il veicolo corre a 360 ...È l’avanzamento del noto Sensing di Honda che ora sfrutta cinque unità radar e le onde millimetriche per poter tenere sotto controllo i rischi d'impatto che il veicolo corre a 360 gradi.Per la prima volta il Suv di segmento C del brand sarà dotato della tecnologia e:HEV, cioè Full Hybrid, e disponibile sul mercato italiano da febbraio 2022, ma gli ordini sono già aperti. Il design è ...