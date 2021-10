Genova, caos ai terminal. Via d’uscita per i marittimi ma non per tutti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il porto di Genova, che conta oltre 3.300 lavoratori diretti e 3.600 dell’indotto, rappresenta la più grande azienda della Liguria. I sindacati stimano che circa il 20% di questi lavoratori non abbia ottenuto neppure una dose del vaccino anti Covid. La percentuale sale al 30% se si parla di una categoria che con il porto è legata a doppia corda, quella degli autotrasportatori. Basterebbero queste cifre a mettere in allarme le istituzioni e il mondo della “blue economy” in vista … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il porto di, che conta oltre 3.300 lavoratori diretti e 3.600 dell’indotto, rappresenta la più grande azienda della Liguria. I sindacati stimano che circa il 20% di questi lavoratori non abbia ottenuto neppure una dose del vaccino anti Covid. La percentuale sale al 30% se si parla di una categoria che con il porto è legata a doppia corda, quella degli autotrasportatori. Basterebbero queste cifre a mettere in allarme le istituzioni e il mondo della “blue economy” in vista … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

