Advertising

TV7Benevento : **G20: no ritiro prematuro misuro sostegno, banche centrali vigili su inflazione**... - ziowalter1973 : 'IL MULTILATERALISMO STA TORNANDO' - MARIO DRAGHI È SODDISFATTO PER IL G20 STRAORDINARIO MA...… -

Ultime Notizie dalla rete : **G20 ritiro

Il Tempo

E adesso che accadrà ? Secondo il Primo ministro italiano dalè arrivato "l'impegno a non far ... E così dopo ildegli americani e alleati dall'Afghanistan conclusosi tra il sangue e i morti ...Il, dunque, prova a rimettere ordine dopo il precipitosoda Kabul dello scorso agosto. E lo fa dando mandato alle Nazioni Uniti per "agire direttamente" con aiuti umanitari. Per l'Europa, ...Ambigua sotto certi aspetti perché se da un lato è vero che la comunità dei talebani non vendere il governo di talebani non venga riconosciuto però dall'altro lato c'è il discorso che lui all'Afghanis ...La Cina ha esortato la comunità internazionale a spingere il governo talebano ad adottare un approccio di “tolleranza zero” al terrorismo e a formare ...