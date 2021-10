Francia, per la prima volta la mozzarella è più venduta del camembert (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Per la prima volta in Francia le vendite della mozzarella superano quelle del camembert . Un colpo duro da digerire per gli amanti d'Oltralpe del formaggio nazionale per eccellenza, che ha sempre ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Per lainle vendite dellasuperano quelle del. Un colpo duro da digerire per gli amanti d'Oltralpe del formaggio nazionale per eccellenza, che ha sempre ...

Advertising

ilpost : Da gennaio 2022 la Francia vieterà gli involucri di plastica per la maggior parte della frutta e della verdura - RobTallei : Per la prima volta in Francia i consumi di mozzarella hanno superato quelli di camembert (Agi). - matteorenzi : Dopo la Francia anche la Spagna copia la nostra #18app, il bonus cultura per i diciottenni. Le buone idee si fanno… - ClaudioRoasio : @nicodagu @UCanaglia @MediasetTgcom24 Europa di scellerati L unico modo e vaccinarsi per vincere contro il covid… - cicciopuz : RT @RobTallei: Per la prima volta in Francia i consumi di mozzarella hanno superato quelli di camembert (Agi). -