Denise Esposito non ha resistito più | L’inaspettato gesto per Gigi D’Alessio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gigi D’Alessio e la sua Denise Esposito escono dall’ombra. Ormai la loro storia è documentata da prove inconfutabili. Un nuovo amore per il cantautore napoletano ed un altro figlio, il quinto, in arrivo. Gigi-D’Alessio-e-Denise-Esposito-AltranotiziaNon più possibile negare e forse non ne hanno più voglia nemmeno loro. Ora ci sono le prove che Gigi D’Alessio e Denise Esposito sono una coppia felice. Non che vi fossero molti dubbi sul fatto che i due stessero insieme. Tante foto, più o meno rubate qua e là, sono state, nel corso di questi ultimi mesi, la testimonianza più chiara. Soprattutto quelle più recenti, che hanno immortalato la giovane compagna del cantante con ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 13 ottobre 2021)e la suaescono dall’ombra. Ormai la loro storia è documentata da prove inconfutabili. Un nuovo amore per il cantautore napoletano ed un altro figlio, il quinto, in arrivo.-e--AltranotiziaNon più possibile negare e forse non ne hanno più voglia nemmeno loro. Ora ci sono le prove chesono una coppia felice. Non che vi fossero molti dubbi sul fatto che i due stessero insieme. Tante foto, più o meno rubate qua e là, sono state, nel corso di questi ultimi mesi, la testimonianza più chiara. Soprattutto quelle più recenti, che hanno immortalato la giovane compagna del cantante con ...

Ultime Notizie dalla rete : Denise Esposito Anna Tatangelo, il retroscena della separazione: 'Perché ho lasciato Gigi' ... i veri motivi che hanno portato alla rottura con Gigi D'Alessio: i fan sono rimasti a bocca aperta Se Gigi D'Alessio si mostra più che sereno accanto alla nuova compagna Denise Esposito, che presto ...

Gigi D'Alessio e la nuova fidanzata incinta Denise Esposito non si nascondono: bacio sui social ( Gigi D'Alessio e Denise Esposito, la sua nuova fidanzata, non si nascondono più! Il cantante partenopeo è innamoratissimo della sua dolce metà da cui aspetta anche un figlio. Per lui, infatti, è il quinto bimbo in ...

GUIDONIA - Lotta Libera, gli atleti guidoniani primi in Italia Sei medaglie d'oro, due d'argento e sette di bronzo. Un successo senza precedenti quello ottenuto dagli atleti della "Nike Wrestling Guidonia" al Campionato Italiano di Lotta Libera Under 15 classe Es ...

Gigi D’Alessio e Denise, il bacio che ufficializza la relazione Ora la loro storia è davvero ufficiale: parliamo di Gigi D’Alessio e Denise Esposito, coppia che sta insieme da poco più di un anno ma la cui intesa sembra viaggiare sempre più spedita. Fino a oggi i ...

