Como: mongolfiera spezza la scultura del Tempio Voltiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nella mattinata di lunedì si è verificato un incidente a Como. Una mongolfiera ha spezzato la scultura del Tempio Voltiano, simbolo della città. Chiamato in causa l'Enac per stabilire le responsabilità. L'incidente a Como. Una mongolfiera ha spezzato la scultura del Tempio Voltiano, simbolo della città Un video pubblicato sulla pagina Instagram "Welcome to favelas" mostra l'incidente accaduto lunedì mattina a Como, quando una mongolfiera durante il decollo ha urtato il Tempio Voltiano, simbolo della città, causando ingenti danni. Un fregio si è staccato ed è crollato al suolo. Per fortuna non ci sono stati ...

