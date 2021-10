Colin in bianco e nero: trama, trailer e cast della miniserie Netflix (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Colin in bianco e nero è una miniserie biografica che entrerà a far parte del catalogo Netflix a partire dal 29 ottobre 2021. Composta da sei episodi, la serie racconta la storia di Colin Kaepernick che, tra l'altro, è anche co-creatore del progetto insieme ad Ava DuVernay. Colin in bianco e nero: trama e trailer della miniserie autobiografica Netflix La miniserie Colin in bianco e nero racconta la storia di Colin Kaepernick e del suo passaggio da semplice atleta a vero e proprio attivista. Nel corso dei sei episodi quindi avremo modo di conoscere meglio ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 13 ottobre 2021)inè unabiografica che entrerà a far parte del catalogoa partire dal 29 ottobre 2021. Composta da sei episodi, la serie racconta la storia diKaepernick che, tra l'altro, è anche co-creatore del progetto insieme ad Ava DuVernay.inautobiograficaLainracconta la storia diKaepernick e del suo passaggio da semplice atleta a vero e proprio attivista. Nel corso dei sei episodi quindi avremo modo di conoscere meglio ...

Ultime Notizie dalla rete : Colin bianco Colin in bianco e nero: Le sfide di Colin Kaepernick nel trailer ufficiale italiano della miniserie ComingSoon.it Colin in bianco e nero: Le sfide di Colin Kaepernick nel trailer ufficiale italiano della miniserie Il drama di sei episodi, creato da Ava DuVernay, arriverà in streaming su Netflix il 29 ottobre. Ha dovuto combattere più del dovuto Colin Kaepernick per diventare il campione e l'attivista che tutti ...

Il trailer ufficiale e le origini di 'Colin in bianco e nero' Colin Kaepernick: " Al liceo ho dovuto affrontare tante sfide in ambito sportivo, familiare e personale in cui molti spettatori potranno ritrovarsi, ma ho anche incontrato numerosi ostacoli in quanto ...

